"Turizmde hep birlikte hareket etme kabiliyetini kazanmamız lazım"

NEVŞEHİR(MHA) Gazeteci Ali Çamur'un radyo programına konuk olan ve Kayaşehir ile birlikte Nevşehir İl Merkezinin de turizmden daha fazla gelir elde edebilmesine yönelik önemli girişimlerinin sürdüğünü kaydeden Başkan Savran, yurt dışı paket turlarına bölge turizminin dahil edilebilmesi adına da çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Lise yıllarında il merkezinde bir turistle karşılaşıp İngilizcesini geliştirmek için çabaladıklarını da hatırlatan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Biz turizmi Nevşehir ayrı, ilçeler ayrı olarak düşünmek istemiyoruz. Şimdiye kadar biraz böyle olmuş. Hatta ilçeler bile kendi aralarında bir ayrışma içerisine girmiş. Turizm bir bütün. Buraya gelen turist Nevşehir'in turisti olması lazım. Bizim bu konuda turizm bakanlığı nezdinde girişimlerimiz var. Turizmci arkadaşlarımızla da bir araya geliyoruz. Turizmi bir bütün olarak ele almak lazım. Çünkü birlikte hareket ettiğimiz zaman daha güzel ve sistemli işlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Merkezdeki turizmin canlandırılması gerekiyor. Bununla ilgili tur şirketleriyle de görüşmelerimiz var. İnşallah Kayaşehir ve yanındaki Kurşunlu Camiimizin restorasyon çalışmalarının tamamlandıktan sonraki zamanda orada turizm adına güzel gelişmeler olacak. Sokak sağlıklaştırması çalışmalarımızı da yapmaya başladık. Oradaki binaları turizme uygun bir görüntüye kazandırmak, şu anki öğretmenevinden itibaren Kurşunlu Camiine ve oradan da Kayaşehir'e çıkan yolu güzel bir hale getirmeyi planlıyoruz. Bu yola kullanarak yerli ve yabancı turistin şehir merkezine de girmesini sağlamak hedefindeyiz. Benim çocukluğumda il merkezinde çok turist görürdük. Hatta ben Anadolu Lisesi mezunuyum. Çarşıda turistlerle konuşup İngilizcemi geliştirmek isterdim. Şimdilerde şehir merkezinde turist göremiyoruz. Kapadokya dünya turizminde çok ciddi bir marka. Bunu güçlendirecek çalışmalarımız olacak. Kayaşehir şu anki haliyle bile çok ciddi bir cazibe merkezi haline geldi. Turizm bakanlığıyla girişimlerimiz sürüyor. Yurt dışı paket turların içerisine dahil edilmesi konusunda çalışmalarımız da sürüyor. Artık turizm paket turlar haline gelmiş durumda. TÜRSAB Başkanımızla ve bu konuda önemli iş insanlarımızla görüşmelerimiz var. Burada en önemlisi birlikte hareket etme kabiliyetini kazanmamız lazım. Yıllardır, 30-40 Yıldır bu işi yapan insanlarımızı da dinlememiz lazım. Onları dinlememiz ve görüşlerini de almamız lazım" dedi.