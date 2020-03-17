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Turizmciler acil destek bekliyor
Yurt genelinde Korona Virüs nedeniyle eğlence ve benzeri mekanların kapatılmasına karar verilmesi, iç ve dış turizminde tamamen durmasıyla birlikte bölge turizmcileri de bakanlıktan acil destek bekler hale geldi.
Nevşehir 17.03.2020, 18:28
NEVŞEHİR(MHA) Dünyayı sarsan, Türkiye’de de vakaların görülmeye başlanmasıyla birlikte iç ve dış turizmin çok büyük bir dar boğaza girdiğini belirten, Turistik tesis işletmecisi Hülya Bilen Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt genelinde ve bölgedeki turizmcileri rahatlatıcı ekonomik bir paket açıklaması gerektiğine dikkat çekti.