Turizmciler acil destek bekliyor

NEVŞEHİR(MHA) Dünyayı sarsan, Türkiye’de de vakaların görülmeye başlanmasıyla birlikte iç ve dış turizmin çok büyük bir dar boğaza girdiğini belirten, Turistik tesis işletmecisi Hülya Bilen Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt genelinde ve bölgedeki turizmcileri rahatlatıcı ekonomik bir paket açıklaması gerektiğine dikkat çekti.

Sezonun açıldığı Mart ayının yanı sıra bu gidişle Nisan ve Mayıs aylarının da bölge turizmi açısından olumsuz sinyaller verdiğini, rezervasyon iptalleri yüzünden bölgedeki turistik tesis işletmecilerinin akla – karayı düşünür hale geldiğini belirten Bilen, “Korona virüs ile ilgili alınan tedbirleri insan sağlığı açısından son derece önemli buluyoruz. Ülkemizin bu salgını en azami koşullarda atlatması tabi ki bizimde önceliğimiz. Ancak turistik işletmelerin yaşanan bu süreçte ayakta durabilmesi de önemli. Tesislerde çalışan personellerin işten çıkarılmasının hat safhaya ulaştığı bu dönemde kültür ve turizm bakanlığımızın biz turizmcileri rahatlatacak ekonomik önlemlerde almasını bekliyoruz” dedi.