Turizm Fakültesinden ‘Yöresel Yemek Festivali’

NEVÜ Turizm Fakültesi, “IV. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi” kapsamında bölgenin yöresel yemeklerinin ve tatlarının yer aldığı festival gerçekleştirildi. Festivale; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ertan Özensel ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şube Aydın, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, kongreye katılmak üzere yurt içinden ve yurt dışından gelen konuklar, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Dünyaca ünlü şeflerin ve geleceğin şefleri olan NEVÜ Turizm Fakültesi öğrencilerinin bölgeye ve yöreye has birbirinden lezzetli hazırladıkları yemeklerin ve bölgede yetişen ürünlerin yer aldığı stantlar büyük ilgi gördü.

Stantları gezen protokol üyeleri ve katılımcılara festival sonunda ikramlarda bulundu.