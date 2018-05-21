Turhan, dünya süt gününü kutladı

Turhan konuya ilişkin açıklamasında; “Öncelikle vatanımız için canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Besinsel açıdan ‘mükemmel gıda' olarak nitelendirilen süt, insan sağlığı açısından şüphesiz büyük önem taşıyor. Kemik gelişmesinin ve vücut şeklinin oluşmasının temel taşı olan kalsiyumun ana kaynağı olan süt, içerdiği protein, vitamin ve minerallerle zihinsel gelişimde de önemli rol oynuyor. Süt hakkında toplumu bilinçlendirmek ve tüketimin artmasını teşvik etmek amacıyla her yıl 21 Mayıs tarihi "Dünya Süt Günü" olarak kutlanıyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Sütçülük Federasyonunun 1956 yılında bütün üye ülkelerde kutlanması kararı aldığı "Dünya Süt Günü", 1991 yılında ülkemizde de kabul edildi. 21 Mayıs Dünya Süt Günü'nün içinde bulunduğu 21 - 27 Mayıs tarihlerini kapsayan hafta da ‘Süt Haftası' olarak kutlanıyor. Pek çok Avrupa ülkesinde yıllık 100 litrenin üzerinde olan süt tüketimi, ülkemizde 24-26 litredir. Bizim de hedefimiz güvenli süt tüketimini arttırmak olmalıdır. Bakanlığımız bu yönde çalışmalar yapmalıdır, yazılı ve görsel basın yoluyla süt tüketimi teşvik edilmelidir. Üreticilerimiz ve tüketicilerimizin mağdur edilmemesi için süt fiyatlarının her zaman dengede tutulması sağlanmalı ve Yakın zamanda gerçekleştirilen okullara süt dağıtılmasına genişletilerek devam edilmeli, sağlıklı ve yeterli süt üretimi için üretim yapan işletmeler geliştirilmeli ve teşvik edilmeli, tüketiciye güvenli ve uygun fiyatla süt ulaştıracak piyasa mekanizmaları oluşturulmalıdır. Sağlıklı birey, sağlıklı nesil için süt ve süt ürünlerinin üretiminde güvenli gıda zincirinin oluşturulması sağlanmalı ve kontrol sistemi geliştirilmelidir. Nevşehir Süt Üreticileri Birliği olarak bütün üreticilerimizin ve tüketicilerimizin dünya süt gününü kutlar üreticilerimize bol kazançlı bir yıl tüketicilerimize sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmelerini dilerim” dedi.