'Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz'

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya, Çanakkale Şehitlerini anma günü nedeniyle yayınladığı mesajında Türk Milletinin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü için canını veren tüm şehitlerimizi ve bu uğurda gazi olan tüm gazilerimizi minnetle andıklarını dile getirdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle

yayınladığı mesajında Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya, Birinci Dünya Savaşı’nın en kanlı muharebelerinden biri olan Çanakkale Savaşı’nda iman dolu bir mücadelenin öyküsünün olduğunu söyledi.

Kaya, “Çanakkale zaferi, bir milletin gösterdiği en büyük mücadele ve kazanılmış en büyük zaferlerden biridir. Çanakkale, sadece tarihteki savaşlardan bir savaş değil, bu toprakların ve bu milletin var olma savaşıdır. Milletimizin yurdunu, namusunu, geleceğini koruma mücadelesiydi. Ülkemizde en küçüğünden, en yaşlısına her kesimden insanımız, cepheye koşmuş ve topların işaret taşları olmuşlardır. Düşman kuvvetlerine geçit vermeyen, en büyüğü 20’li yaşların başında rütbeli, rütbesiz askerler, kadını, ihtiyar canla başla verilen bir mücadelenin tarihe mal olmuş gerçeğidir. Tüm Anadolu’nun seferber olduğu pek çok lisenin savaşta hayatını kaybeden öğrencileri yüzünden mezun veremediği, annelerin evlatlarını alnına kına yakarak gönderdiği bu savaş Kurtuluş Savaşı’nın da ilk meşalesiydi. Metrekareye ortalama 6 bin mermi düşüyor, erkeklerle birlikte, kadınlar ön saflarda savaşıyor. Bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Anadolu atalarımızın bize emanetidir. Devlet, millet, bayrak, İslam hepsi bize bu vatan için canını vermiş, tüm ülkenin, daha bıyığı bile terlememiş karayağız koç delikanlılarının, hanım kızlarının emanetidir. Emanetlerin korunması, yaşatılması gerekir. Bizler geçmişimizle, geleceğimiz arasındaki sürekliliğin kesilmesine müsaade etmeyeceğiz. Gelecek kuşaklara geçmişimizi, Çanakkale’yi, unutturmayacağız. Çünkü güçlü devlet olma, millet olma şuuruyla mümkündür. Milletimiz bu şuurla tarihteki tüm savaşlarda, Çanakkale’de, 15 Temmuz’da, millet olma şuuruyla hareket ederek, dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz” dedi.