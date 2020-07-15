"Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum"

NEVŞEHİR(MHA) Menekşe, "Türk tarihi, milletimizin bütün dünyaya karşı onurunu, namusunu ve bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz destanlarla doludur. Bunun bir örneği de vatan topraklarımıza göz diken ve işgale kalkışan hainlerin 15 Temmuz gecesinde darbe girişimine kalkıştıktan sonra Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın "Sokaklara inin!" çağrısı üzerine necip milletimiz, darbecilere karşı onurlu ve güçlü bir duruş sergileyerek milli iradesine sahip çıkmış ve darbe girişimi halkımızın iradesiyle püskürtülmüştür. Kahraman milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutladığımız bugün vesilesiyle; istiklali ve istikbali için canı pahasına ülkesini savunan 15 Temmuz şehitlerimizi ve tarih boyunca aynı mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.