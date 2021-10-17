Tüm İslam Aleminin kandili mübarek olsun

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Gülmez mesajında, Mevlid Kandili’ne ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek, Hz. Muhammed’in doğum günü olan ve insanlığın dirilişinde, karanlığın aydınlığa çıkışında önemli yere sahip olan bugünü güzel şekilde değerlendirmek gerektiğini söyledi.Gülmez, "Sevgili Peygamberimizin rehberliğine ne ölçüde intiba ettiğimizi bu vesileyle yeniden gözden geçirmeliyiz. Hz. Muhammed’i sevmek ve örnek almak demek, onun insanlığın huzuru ve kalıcı barışı için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak, hayatımıza yansıtmak demektir. Mevlid Kandili’nin başta Türk Dünyası ve İslam Âlemi’nin yaşadı sıkıntının bertaraf etmesini ve zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm İslam âleminin Mevlit Kandili’ni tebrik eder, dualarımızın kabul olması dileğiyle sağlık, huzur, sevgi ve barışa vesile olmasını niyaz ederim” diye konuştu.