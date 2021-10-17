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Tüm İslam Aleminin kandili mübarek olsun
CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Nevşehir 17.10.2021, 18:49
Gülmez, "Sevgili Peygamberimizin rehberliğine ne ölçüde intiba ettiğimizi bu vesileyle yeniden gözden geçirmeliyiz. Hz. Muhammed’i sevmek ve örnek almak demek, onun insanlığın huzuru ve kalıcı barışı için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak, hayatımıza yansıtmak demektir. Mevlid Kandili’nin başta Türk Dünyası ve İslam Âlemi’nin yaşadı sıkıntının bertaraf etmesini ve zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm İslam âleminin Mevlit Kandili’ni tebrik eder, dualarımızın kabul olması dileğiyle sağlık, huzur, sevgi ve barışa vesile olmasını niyaz ederim” diye konuştu.