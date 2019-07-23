'Tüm basın mensuplarının bayramı kutlu olsun'

NEVŞEHİR(MHA) Kaya, “Hızla ilerleyen teknolojiye paralel olarak gelişen kitle iletişim araçlarıyla gücü ve etkinliği her geçen gün biraz daha artan basın, haber verme, bilgilendirme, eğitme, eğlendirme, kültürel değerleri aktarma, denetleme, kamuoyu oluşturma gibi birçok işleve sahiptir. Basında sansür, basını bu temel işlevlerinden uzaklaştırır ve objektifliğini gölgeler. Bu çerçevede basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz Basın Bayramını ve Basında Sansürün Kaldırılışının yıldönümünü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini saygıyla anıyor, mesai kavramı gözetmeksizin büyük özveriyle çalışan basın mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum” dedi.