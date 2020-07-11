TÜİK Nevşehir Bölge Müdürü Şahin, Başkan Salaş'ı Ziyaret Etti

TÜİK Nevşehir Bölge Müdür Vekili Arif Şahin, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş’ı ziyareti sırasında TÜİK’in çalışmaları hakkında bilgi vererek Türkiye genelinde yer alan 26 Bölge Müdürlüğünün ihtiyaç duyulan alanlarda toplanan verileri analiz ederek Genel Merkeze sunduklarını, buradan da alınan verilerin ülkenin her alanında kullanıldığını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş’da yaptığı açıklamasında TÜİK’in verilerinin iş insanlarına yol gösterdiğini, oda ve borsalara üye ve iş adamlarının bu bilgilerle iş yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade etti.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdür Vekili Arif Şahin'de ziyaretlerinin tanışma ve TÜİK’in çalışmalarını anlatma ziyaretleri olduğunu, bu kapsamda Nevşehir Ticaret Borsası ziyaretlerinin oldukça verimli geçtiğini belirtti.