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TÜİK Nevşehir Bölge Müdürü Şahin, Başkan Salaş'ı Ziyaret Etti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdür Vekili Arif Şahin, Nevşehir Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ile görüştü.
Nevşehir 11.07.2020, 09:55
TÜİK Nevşehir Bölge Müdür Vekili Arif Şahin, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş’ı ziyareti sırasında TÜİK’in çalışmaları hakkında bilgi vererek Türkiye genelinde yer alan 26 Bölge Müdürlüğünün ihtiyaç duyulan alanlarda toplanan verileri analiz ederek Genel Merkeze sunduklarını, buradan da alınan verilerin ülkenin her alanında kullanıldığını belirtti.
TÜİK Nevşehir Bölge Müdür Vekili Arif Şahin'de ziyaretlerinin tanışma ve TÜİK’in çalışmalarını anlatma ziyaretleri olduğunu, bu kapsamda Nevşehir Ticaret Borsası ziyaretlerinin oldukça verimli geçtiğini belirtti.