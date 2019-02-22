TÜGVA Ürgüp Teşkilatı Kaymakam Mehmet Maraşlı'yı ziyaret etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ürgüp İlçe Teşkilatı, TÜGVA Nevşehir İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan ve Ürgüp İlçe Temsilcisi Abdulkadir Altun ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı'yı ziyaret ederek Gençlik İçin başlattıkları çalışmaları

faaliyete geçirdiler. Kaymakam Mehmet Maraşlı ise; " ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tügva İlçe teşkilatının ilçemize ve Gençlik adına hayırlı olması temennisinde bulundu.