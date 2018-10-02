TÜGVA Nevşehir temsilciliği Vali Aktaş’ı ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

TÜGVA Nevşehir İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan, Vali İlhami Aktaş’a Nevşehir’de yapacakları faaliyetler hakkında bilgi verdi. Heyete ziyaretleri için teşekkür eden Vali Aktaş; “İnsanlığa değer katacak bir nesil yetiştirme amacı ile yola çıkan bu genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum” diyerek İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan’a yeni görevinde başarılar diledi.

İl Temsilcisi Alkan da, kendilerini ve heyetini kabullerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Aktaş’a teşekkürlerini iletti. Bir süre sohbetin ardından ziyaret sona erdi.