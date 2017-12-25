TÜGVA Nevşehir Derinkuyu İlçe Temsilciliği görevine Fikret SARI getirildi

Merkezi İstanbul’da bulunan, Genel Başkanlığını İsmail Emanet’in yaptığı ve kısa adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı’nın Nevşehir, Derinkuyu İlçe Temsilciliğine Fikret SARI atandı.

1984 yılında Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde dünyaya gelen SARI ailenin üç çocuğundan en küçüğü. İlk orta ve lise eğitimini Derinkuyu’da tamamladıktan sonra 2002 yılında mersin üniversitesi fen bilgisi öğretmenliğini kazandı. Üniversite eğitimini 2006 yılında tamamladıktan sonra 2007 yılı atamasıyla Şırnak ili idil ilçesi dirsekli köyüne atandı burada milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek gayesiyle üç yıl görev yapan SARI 2010 yılı tayinleriyle Derinkuyu’ya atandı, halen bu kutlu vazifeyi ayni amaçlarla ve gururla memleketinde sürdürmekte. İki yıldır Derinkuyu Şehit Selçuk Karabakla ortaokulunda müdürlük görevini yürütmekte.

Atamalarla ilgili açıklama yapan Nevşehir İl Temsilcisi Hüsamettin ELLİALTI, “Bilgili, donamımlı, ahlaklı, millet ve vatan şuuruyla hareket edecek yeni nesiller için uğraş veriyoruz. Nevşehir’in tüm belde ve ilçelerinde teşkilatlanma çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. İlçe Temsilcisi olan arkadaşıma yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu görevi hakkıyla yerine getireceğine inanıyorum” dedi.

ELLİALTI;” Bu çabalarımızda bizlere desteklerini esirgemeyen Nevşehir AK Parti İl Başkanımız Mustafa Rauf Yanar 'a Ak Parti Nevşehir Millet Vekillerimiz Mustafa Açıkgöz , Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider 'e, Nevşehir Belediye Başkanımız Hasan Ünver'e, Merkez İlçe Başkanımız Edip Avşar 'a şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ederim” dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Derinkuyu İlçe Temsilcisi Fikret SARI konuşmasında “Öncelikle Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) il temsilcimiz Hüsamettin Ellialtı'ya teşekkür ediyorum. Üzerimize aldığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Yüklendiğimiz bu sorumluluk Derinkuyu ve genç kardeşlerimiz için hayırlara vesile olur inşallah. “Derinkuyu'nun geleceği için tüm genç kardeşlerimizle el ele omuz omuza çalışacağız” dedi.