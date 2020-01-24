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TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu’ndan Valilik Ziyareti
Nevşehir’de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere İlimizde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve beraberindeki heyetle birlikte, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.
Nevşehir 24.01.2020, 09:55
Genel Başkan Eminoğlu, TÜGVA’nın ülke genelinde ve ilimizde yaptığı faaliyetler ve çalışmalar hakkında Vali Aktaş’a bilgiler verdi.
Bir süre sohbetin ardından Vali Aktaş, Genel Başkan Eminoğlu’na Kapadokya yöresine ait el işlemeli Hitit Sürahi hediye etti.
Genel Başkan Eminoğlu’nun Valilik ziyaretlerine; AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz katılırken, Teşkilat Başkanı İbrahim Beşinci ile TÜGVA Bölge Koordinatörü İslam Alaybeyoğlu ve TÜGVA Nevşehir İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan da eşlik etti.