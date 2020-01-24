TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu’ndan Valilik Ziyareti

Genel Başkan Eminoğlu, TÜGVA’nın ülke genelinde ve ilimizde yaptığı faaliyetler ve çalışmalar hakkında Vali Aktaş’a bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami Aktaş ise, Eminoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini ifade ederek, kendilerine teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Bir süre sohbetin ardından Vali Aktaş, Genel Başkan Eminoğlu’na Kapadokya yöresine ait el işlemeli Hitit Sürahi hediye etti.

Genel Başkan Eminoğlu’nun Valilik ziyaretlerine; AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz katılırken, Teşkilat Başkanı İbrahim Beşinci ile TÜGVA Bölge Koordinatörü İslam Alaybeyoğlu ve TÜGVA Nevşehir İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan da eşlik etti.