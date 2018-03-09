Tügva'dan ‘Kitap Kurdu’ Yarışması

TÜGVA Nevşehir İl Temsilcisi Hüsamettin ELLİALTI, Türkiye genelinde ortaokullarda öğrenim gören 5,6,7,8. Sınıf öğrencilerin katılabileceği "Kitap Kurdu" yarışması hakkında bilgi verdi. Son başvuru tarihinin 15 Nisan olarak belirlendiği yarışmada, dereceye giren öğrencilere para ödülü verileceği belirtildi. Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir İl Temsilcisi Ellialtı, "Türkiye Gençlik Vakfı olarak Türkiye genelinde düzenlenen ve 5, 6, 7 ve 8. sınıfları kapsayan 'Kitap Kurdu' yarışmamız ile gençlerimiz hem Kitap okuma alışkanlı kazanacaklar hem de kitapların ne kadar iyi bir dost olduklarını kendileri bizzat göreceklerdir. İçeriği itibari ile gençlerimize çok yönlü bir gelişim ve destek imkanı sunan yarışmamıza Nevşehir’deki genç kardeşlerimizin yoğun katılım göstermesini bekliyoruz" dedi.

Son başvuru 15 Nisan

Yarışma hakkında ise TÜGVA Nevşehir Ortaokullar Koordinatörü Yunus Emre Telli, yarışma ile ilgili başvuru sürecinin internet üzerinden www.tugva.org adresinden yapılacağını vurgulayarak, başvuru detaylarını aktardı. Telli, "Yarışmamız, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okulların tüm 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Yarışmaya katılacak öğrenciler başvuru için TÜGVA web sitesindeki başvuru formunu doldurmalıdır. Telli ‘özellikle belirtmek isterim ki online başvuru yapmayan öğrencilerimiz sınava giremeyeceklerdir’ diye belirterek öğrenci kardeşlerimizin www.tugva.org.tr adresine başvuru formunu mutlaka doldurmalarını belirtti. Yarışma sonu verilecek ödüller ise şöyledir; Türkiye birincisi 9 bin TL, Türkiye ikincisi 7 bin TL, Türkiye üçüncüsü 5 bin TL Mansiyon ödülü ise 1000 TL kazanmış olacak.

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