Tügva'dan, Başkan Arı’ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türk gençliğinin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak gibi temel hedefleri kendine ilke edinmiş Türkiye Gençlik Vakfı’nın bu güne kadar ortaya koyduğu çalışmalarla örnek oluşturduğuna dikkat çekti. Arı, Nevşehir’de de hedeflenen düzeydeki başarının ortaya konulması için gençlerin her daim yanında olacağına vurgu yaparak, gençlere çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu.

Türkiye Gençlik Vakfı Nevşehir Temsilcisi Oğuzhan Alkan’ da, TÜGVA’nın geleceğin Türkiye’sine omuz verecek ve her alanda bilgi düzeyine ulaşmış gençlerin yetişmesi yönünde etkin bir misyon üstlendiğini dile getirdi. Alkan, TÜGVA gençliği olarak Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya başarı dileklerini iletti.