Tuğçe Kandemir Bu Akşam Tvnev Ekranlarında

Bir süre önce Nevşehir Belediyesi tarafından kurulan ve test yayınlarına başlayan tvnev ekranlarında hafta sonu müzik şöleni var.

Bu akşam saat 21.00’dan itibaren, ‘Bu Benim Öyküm’ şarkısıyla müzik dünyasında ismini duyuran ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Tuğçe Kandemir tvnev ekranlarında olacak.

tvnev stüdyolarından canlı yayınlanacak olan programda ‘Kurban Olduğum’ ve ‘Gülü Soldurmam’ gibi son dönemde büyük beğeni toplayan şarkılarını seslendirecek olan Kandemir’in konser programına Belediye Başkanı Rasim Arı’da bağlanacak.

tvnev’in Facebook ve Youtube hesaplarından da yayınlanacak olan program yaklaşık 2 saat sürecek.

tvnev’i takip edebileceğiniz platformlar:

https://www.youtube.com/channel/UCdmu3nFIAa_WRDyeWpsbBag

https://www.facebook.com/televizyonnev

https://www.instagram.com/tvnev_/

https://twitter.com/tvnev_