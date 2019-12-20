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TÜBİTAK Bilim Söyleşisi RTE Proje İHL ‘de Gerçekleştirildi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Naşit İğci tarafından, Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine 'ZEHİRDEN ŞİFAYA' konulu Bilim Söyleşisi gerçekleştirdi.
Nevşehir 20.12.2019, 15:55
Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, bilim insanlarını öğrencilerle buluşturularak toplumda bilim farkındalığını ve popüler bilim okur-yazarlığının artırılması hedeflenmektedir. Bu etkinlikler çerçevesinde temel bilimler, sosyal bilimler, teknoloji, mühendislik, sanat ve tasarım konularında farkındalık oluşturmak; hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri alanında uzman bir konuşmacının deneyimlerinden yola çıkarak anlamasına imkan sağlamak amacıyla bu proje uygulamaya geçirilmiştir.
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