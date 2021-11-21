TSS Başkanı Turgay Çetin güven tazeledi

NEVŞEHİR(MHA) Genel kurulla katılanlara yemek ikramında da bulunulan genel kurula MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, MHP Ürgüp İlçe Başkanı Tevfik Öz, Türk Emekli-Zen Nevşehir Şube Başkanı Yavuz Soysaldı, sendika üyeleri ve delegeleri katıldılar.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızın okunmasıyla devam eden genel kurulda divan başkanlığına Türk Emekli-Sen Şube Başkanı Yavuz Soysaldı getirildi.

Genel Kurula tek aday olarak çıkan Türk Sağlık-Sen Nevşehir Şube Başkanı Turgay Çetin, 7. olağan genel kurula katılan davetlilere ve sendika üyelerine teşekkür etti.

Çetin, "Öncelikle genel kurulumuza katılanlara sendikamız genel başkanı Sayın Önder Kahveci Bey'in selamlarını ileterek başlamak istiyorum. Yeniden 4 yıl daha sendikamızın yönetiminde bulunacak olan isimlerin belirleneceği genel kurulumuza hoş geldin. 30 yıla yakın süredir çıktığımız bu yolda başımız dik, yüreğimiz cesur, duruşumuz nettir. Ekmek kavgamızın önüne koyduğumuz Türkiye sevdamız bizim en önemli gurur kaynağımızdır. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen devletinin hep yanında olmuştur. 2 seneyi geride bıraktığımız salgın sürecinde sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu fedakarca çalışmaya herkes tanık oldu. Bizde bu süreçte sağlık çalışanlarımızın sorunlarına dikkat çektik, alanlara çıktık ve sorunların çözümü konusunda elimizden geleni yaptık. Sağlık çalışanlarımızın nefesi ve sesi olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Sendikanın yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının okunması ve ibrazının ardından kürsüye gelen MHP İl Başkanı İlhan Kaya ise, "Böyle otantik bir ortamda genel kurul güzel oluyormuş. Sağlık çalışanları pandemi sürecinde oldukça fedakarane bir tavır sergiledi. Hepinize teşekkür ediyorum. Türk Sağlık-Sen ile devamlı istişare yapıyoruz. Sendikamızın talepleri doğrultusunda bizde bir şeyler yapmaya çalıştık. Birlik ve beraberlik içerisinde bizler bir bütünüz. Birlik ve beraberliğimizden, Ülkemizin bekasında hep birlikte olacağız. Kamu-Sen'e bağlı diğer sendikalarımızın da her zaman yanınızdayız. Yeter ki sizlerin hakkını koruyabilelim" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından oy kullanımına geçildi Genel kurulda Turgay Çetin ve beraberindeki yönetim kurulu yeniden göreve seçildi.

Türk Sağlık-Sen'in yeni yönetiminde; Turgay Çetin(Başkan), Ramazan Gündüz, Mahir Gölbaşı, Denizhan Aksoy, Metin Şahin, Furkan Ulukuş ve Samed Safa Arslan isimleri yer aldı. .