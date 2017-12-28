TSE 2017 Yılı Gözetim Tetkik Çalışmaları Başladı

Nevşehir’de belediyecilik alanındaki hizmetlerin çağdaş düzeyde ortaya konularak verimliliği ve standardı temel çalışma yöntemi olarak belirleyen ve bu çerçevede 2005 yılında Türkiye genelinde TSE EN ISO 9001:2008 Standart Sistem belgesini almaya hak kazanan ilk il belediyesi unvanını kazanan Nevşehir Belediyesi’nde, TSE tarafından, TS ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi uyarınca 2017 yılı gözetim tetkiki çalışmalarına başlandı.

TSE Nevşehir İL Müdürü ve Baş Tetkikçi Erol Güneş’in nezaretinde TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Levent Çalışır ve TSE Kayseri Laboratuvar Müdürü Zafer Dilci’ den oluşan heyet, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya ve birim amir ve şeflerinin katıldığı bir toplantıda bir araya gelerek, gerçekleştirilecek gözetim tetkiki ile ilgili bilgiler aktardılar.

Toplantı sonunda TSE heyeti, Nevşehir Belediyesi hizmet birimlerini ziyaret ederek kalite yönetim sistemi uyarınca gözetim tetkikine başladı.