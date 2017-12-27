'Trump sanki babasının tapulu malını birilerine veriyor gibiydi'

Kudüs konusunda Cumhurbaşkanı, Başbakan, Hükümet ve Milliyetçi Hareket Partisinin net ve gayet açık bir tavır sergilediğini kaydeden AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk, Kudüs’ün Türkiye’nin kırmızı çizgisi olduğunun altını çizdi.

Oldu bitti ile bu işlerin halledilemeyeceğini de vurgulayan Göktürk, “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Kudüs bizim kırmızı çizgimiz. Bizim maneviyatımızı temsil eden en değerli ve önemli yerlerden bir tanesi. Birilerinin ben Kudüs’ü başkent ilan ettim demesiyle, oldu, bitti ile bu işler olmaz. Başkan Trump’ın Kudüs’ün başkent ilan edilişinin imza törenini teessüfle izledik. Gerçekten çok komikti. Sanki babasının tapulu malını başkasına veriyormuş gibiydi. Aslında o manzara kendisinin de ne denli sıkıntılı bir süreçte olduğunu gösteriyordu. Bu hususta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, İktidarımız ve Milliyetçi Hareket Partisi net tavrını koydu. Fikir ayrılığı yok aramızda. Mecliste ortak bir bildiri de yayınlandı. Bu durumun kabul edilemeyeceği açık ve net bir şekilde belirtildi. Bu tür meseleler inşallah ümmetin, milletimizin uyanışına vesile olacak. Milletimiz büyük bir mücadelenin içerisinde 200 yıldır. İstiklal Savaşının kazanılmasının ardından yaşanan tüm sıkıntıları milletimiz ortak ferasetiyle ortadan kaldırmayı başardı. En sonda 15 Temmuz ihanetinin de çok şükür milletimiz üstesinden geldi. Rabbimin dediği gibi her zorluktan sonra bir kolaylık vardır inşallah” açıklamalarında bulundu.