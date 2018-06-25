Traktörün altında kalan 1 kişi öldü

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde traktörün altına kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde kabak çapası yapan 38 yaşındaki Adem Karaman’ın kullandığı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda şarampole yuvarlandı. Traktörün altına kalan Adem Karaman’ın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi. Karaman’ın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.