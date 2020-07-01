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Trafikte Yayalar ve Güvenli Sürüş İçin İşaretlemeler Sürüyor
Nevşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan tüm yollarda yol çizgilerini çizgileri, trafik uyarı ve tanzim işaretleri ile trafik güvenliğinin artırıyor.
Nevşehir 01.07.2020, 10:27
Nevşehir’de altyapı uygulamaları ve asfalt çalışmaları tamamlan yollar belediye ekiplerince araç trafiğine hazır hale getiriliyor. Yollar son olarak güvenlik çizgileri çekildikten sonra araç trafiğine açılıyor.
Şehir merkezinde ana arterler başta olmak üzere yıpranan ya da ihtiyaç duyulan yerlerde de yapılan yol çizgisi ve işaretleme çalışmaları sayesinde trafik düzeni daha kontrollü sağlanırken, sürücüler de trafik kuralları konusunda farkındalık sahibi oluyor.
Araçlara zarar vermeyen hız yavaşlatma uygulaması ile birlikte ayrıca yola azami hız şablonları yerleştiren belediye ekipleri yol kenarındaki otopark çizgilerini de yeniledi.