Trafik Eğitim Pistine Miniklerden Büyük İlgi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Zeka Küpü Projesi kapsamında Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulundan 46 öğrenci Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde bulunan Şehit Polis Memuru Furkan DEMİR Trafik Eğitim Pistine götürülmüş, Öğrencilere Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde görevli uzman personelce, akülü araçlara bindirilerek uygulamalı trafik eğitimi verilmiştir

Gerçekleştirilen eğitim sonunda öğrencilere boyama kitabı, kek ve meyve suyu dağıtılmıştır. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Tüm Okul Miniklerini Şehit Polis Memuru Furkan DEMİR Trafik Eğitim Pistine Davet ediyor.