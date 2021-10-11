Toprak analizi verim için büyük önem taşıyor

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Ticaret Borsasına Başkanı Mustafa Korkmaz ve yönetim kurulu üyesi Vehbi Zengin ziyarette bulundu.

Ziyarette Nevşehir Ticaret Borsasında bulunan laboratuvarda yapılan toprak ve su tahlilleri hakkında görüşüldü. Laboratuvarda, Makro (kısmi) toprak analiz ücreti 50,00 TL, Makro – Mikro özel isteğe bağlı geniş kapsamlı toprak tahlili ise 100,00 TL, su tahlili ise 50,00 TL ücret karşılığında Nevşehir Ticaret Borsasında yapılıyor. Yetkililere 0 384 212 1351 nolu numaradan ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

Toprak analizi, topraklarda oluşum özelliklerine bağlı olarak farklı miktarlarda bitki besin elementi bulunmakta olup, bitki besin maddesi miktarlarının ve yıl içerisinde bitkiyle topraktan alınan besin elementi miktarlarının belirlenmesidir.

Yetiştirilen ürünlerin normal gelişimini sürdürebilmesi, bol ve kaliteli ürün verilebilmesi bilinçli ve dengeli bir gübreleme ile mümkün olmaktadır. Doğru ve yeteri kadar bir gübrelemenin ilk adımı ise, bahçeye ait toprak örneklerinin doğru olarak alınıp laboratuvarlarda analizlerinin yaptırılmasıdır. Toprak numunesinin alınmasında hiçbir zorluk bulunmamaktadır. Analiz yapılmadan gübre kullanılmasının birçok sakıncası vardır. Örneğin; Gereğinden fazla veya az miktarda gübre kullanılması halinde hem ekonomik yönden çiftçimiz zarara uğrar, hem de fazla miktarda verilen gübreden dolayı ürünlerde gelişim bozuklukları oluşabilir.

Toprak numune örneği bahçeye gübre verilmeden birkaç ay önce, Sonbaharda alınması uygundur. Toprak örnekleri bahçenin genel görünüşüne göre S, U veya Z şeklinde en az 6-8 yerden 0-30 cm ve 30-60 cm olmak üzere iki derinlikten toplam 2-3 kğ alınarak analiz yapılmalıdır.