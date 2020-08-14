Toplum Yararına Programların Ertelenmesi

Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce, 12.08.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığının almış olduğu kararla okulların açılmasının 21.09.2020 tarihine ertelemesi üzerine Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda çalıştırılmak üzere dün başvuruları başlamış olan 642 kişilik toplum yararına program ikinci bir açıklamaya kadar ertelenmiş başvurular durdurulmuştur. ”

Toplum Yararına Program başvuruları tekrar başladığı zaman kamuoyuna duyurulacaktır.