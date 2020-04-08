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Toplum Sağlığı için tıbbi atık kutuları yerleştirildi
Ürgüp Belediyesi tarafından çevre, doğa ve halk sağlığı için ilçenin belli noktalarında tıbbi atık kutuları yerleştirildi.
Nevşehir 08.04.2020, 16:34
Korona virüse karşı önlem almak amacıyla vatandaşların kullandıkları maske ve eldivenleri toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde bir yerde toplanabilmesi için ilçemizde yoğun olarak kullanılan alanlara Ürgüp Belediyesi tarafından tıbbi çöp kutuları yerleştirildi.
Ürgüp'te Marketlerin önü ve Cumhuriyet Meydanı, Üç güzeller başta olmak üzere zaruri ihtiyaçları için dışarı çıkan vatandaşların kullandıkları eldiven ve maskeleri atarak çevre sağlığı açısından tehdit oluşturmaması için önlem alındı.