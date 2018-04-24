'Toplu taşıma imkanlarından daha fazla yararlanmak istiyoruz'

Nevşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğünün bu konuda kendilerine önemli ölçüde yardımcı olduğuna dikkat çeken Sakatlar Derneği Nevşehir Şube Başkanı Ekrem Altıntaş, Nevşehir’de şehir içi toplu taşıma araçlarında asansörlü birkaç aracın olması durumunda engellilerin önündeki ulaşım engelinin de büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olunacağına işaret etti.

Mevcut imkanların yetersiz kalışından dolayı engellilerin bu konuda Nevşehir’de ister istemez sıkıntı çekmeyi sürdürdüklerini de hatırlatan Altıntaş, engellilerin önündeki engellerin kaldırılmasında toplumun her kesimine önemli bir görev düştüğünün de altını çizdi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)