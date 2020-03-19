Toli Grup çalışanların maaşını ödemeye devam edecek

Nissara AVM’de hizmet veren Kocatepe Kahve Evi Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında yayınlanan genelge ile kapatılırken Avva mağazası da çalışanların ve müşterilerin sağlıkları açısından bugün kapandı. Toli grup bünyesinde faaliyet gösteren Kocatepe Kahve Evi ve Avva sahibi Mustafa Çiçekli her iki iş yerinde çalışan 30 personelinin maaşlarının ödenmesine devam edeceğini söyledi.

Çiçekli, “ Türkiye’de korona virüsüne alınan tedbirler kapsamında Türkiye’de tüm kafeler yayınlanan genelge ile geçici süreyle kapatılırken yine bünyemizde bulunan Avva mağazamızı da biz şirket politikası olarak bugün itibarıyla geçici süreyle kapattık. Ancak biz hem Kocatepe Kahve Evinde çalışan 26 personelimizin ve Avva mağazamızda çalışan 4 personelimizin kapalı olduğumuz süre boyunca da maaşlarını ödemeye devam edeceğiz. Gün birlik ve beraberlik olma günü olduğunu bilinci içerisinde olduğumuzu belirtir kamu oyuna saygıyla sunarız” dedi.