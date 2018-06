TOKİ Mitinginde AK Parti'ye Sevgi Seli

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Milletvekili adayları Mustafa Açıkgöz,Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan’a destek mitingine bölgede yaşayan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. TOKİ Mehmet Akif Ersoy Konağı önünde düzenlenen miting öncesinde vatandaşlar ,AK Parti Nevşehir Milletvekili adayları ile Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e miting öncesi ve sonrasında yalnız bırakmadılar

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar,AK Parti İl yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz’ın da katıldığı miting öncesinde AK Parti Milletvekili adayları Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mitinge çocuklarıyla birlikte katılan ailelerle kısa sohbetler yapan AK Partili Milletvekili adayları ve Seçen, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ettiler.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, böyle bir Kadim Şehre Belediye Başkanı olarak kendisini nasip etmesinden dolayı Allah’a sonsuz kere şükür ettiğini belirtti. Yeni TOKİ bölgesinde oturan vatandaşların 2002 yılından beri AK Parti’ye gereken her türlü desteği verdiğini dile getiren Seçen, her daim büyük bir ahde vefa örneği gösteren bu bölge sakinlerinin en kısa süre içerisinde her türlü istek ve taleplerinin yerine getirileceğini müjdesi verdi. Seçen: ‘ Bu Kadim şehre milletvekillerimizle gecemizi gündüzümüzü katarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu bölgede yaşayan insanlarımızın yanında olup, sıkıntı ve beklentilerini çözeceğim. Onlar bize büyük vefa gösterdiler. Bizlerde bu ahde vefa göstereceğiz inşallah. Desteğinizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis için de AK Parti Milletvekillerimize olacağını biliyorum. Yarın inşallah bir bayram yaşanacak ve bu bayramı yine hep birlikte kutlayacağız.” diye konuştu.

Mitingde konuşan AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan, mitinge katılımlarından ve kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı TOKİ bölgesindeki vatandaşlara teşekkür etti. Aynı şekildeki desteği yarın sandıkları patlatarak vatandaşlardan göstermelerini beklediklerini kaydeden Çalışkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve onun Meclis’de güç kazanacağı AK Parti’ye destek çağrısında bulundu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Yücel Menekşe’de, Türkiye’nin bir Kurtuluş mücadelesinin tarihi olan 24 Haziran’da, Avrupa’nın karanlık güçleri ve onların içerideki uzantılarının ortaya koyduğu oyunu halkın, AK Parti’yi daha güçlü şekilde Meclise taşıyıp bu ülkenin umudu Recep Tayyip Erdoğan’ı da yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçerek bozacağına inandığını söyledi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz’de vatandaşlardan Türk Milletin lideri ve Ümmetin umudu Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçmek için destek istedi. Açıkgöz, Cumhur İttifakının karşısındaki şer ittifakının hep bir ağızdan Selahattin demirtaş7a özgürlük istemesini eleştirerek, bu gelişmelere karşı aziz Türk Milletinin yarın sandıkta gereken cevabı vereceğini belirtti. Açıkgöz : “ İnşaallah, 2023,2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacağız. Hep birlikte birlik ve beraberliğimizi daha da üst noktalara çekip ,ülkemiz adına, ümmet adına oldukça önemli olan bu hedeflere hep birlikte ulaşacağız “ dedi.

VATANDAŞLAR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VE BELEDİYE BAŞKANI SEÇEN LE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN YARIŞTILAR

Mehmet Akif Ersoy Konağı önünde düzenlenen bu miting sonrasında ,mitinge katılan vatandaşlar çocuklarıyla da birlikte Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Milletvekili adayları Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan ile birlikte fotoğraf çektirmek için adeta yarıştılar.