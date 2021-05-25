TOKİ bin 410 konut için hak sahipleri için konut belirleme kurası çekildi

Nevşehir Kale Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından Bekdik Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen 1410 konut için hak sahipleri arasında konut belirleme kurası çekildi.

“50 Bin Sosyal Konut’’ kapsamında Nevşehir Merkez Kale Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahipleri için TOKİ tarafından Bekdik Mahallesi’nde 1410 konutun yapımı gerçekleştirildi. İnşa ettirilen; 382 adet 2+1 ve 1028 adet 3+1 konut için daha önce başvuruda bulunan hak sahipleri arasında Konut Belirleme Kurası yapıldı. Pandemi nedeni ile Ankara’da noter huzurunda seyircisiz olarak yapılan kura çekilişi TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Hak sahibi olarak belirlenen kişilerin sıralı tam listesi bugün akşam saatlerinde TOKİ’nin resmi sitesinden açıklanacak.

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 01 Haziran - 15 Temmuz 2021 tarihleri arasında, T.Halk Bankası A.Ş Nevşehir / Merkez Şubesi nezdinde imzalanacak.

Konutların Nevşehir’e ve hak sahiplerine hayırlı olması dileyen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “1410 konutun hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, kendilerine bu konutlarda aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum" diye konuştu.