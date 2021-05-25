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TOKİ bin 410 konut için hak sahipleri için konut belirleme kurası çekildi
Nevşehir Kale Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından Bekdik Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen 1410 konut için hak sahipleri arasında konut belirleme kurası çekildi.
Nevşehir 25.05.2021, 14:27
Nevşehir Kale Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından Bekdik Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen 1410 konut için hak sahipleri arasında konut belirleme kurası çekildi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 01 Haziran - 15 Temmuz 2021 tarihleri arasında, T.Halk Bankası A.Ş Nevşehir / Merkez Şubesi nezdinde imzalanacak.Konutların Nevşehir’e ve hak sahiplerine hayırlı olması dileyen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “1410 konutun hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, kendilerine bu konutlarda aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum" diye konuştu.