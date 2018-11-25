Tokat Erbaaspor: 1 Nevşehir Belediyespor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor 14. hafta mücadelesinde Erbaaspor’u kendi saha ve seyircisi önünde 2-1 yenmeyi başararak puanını 26’ya çıkardı.

Erbaa İlçe Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Erbaaspor’un Ziyaeddin ile 58. Dakikada kazandığı gole 67. Dakikada Tunç Murat Behram’ın 67. Dakikada kaydettiği gol ile karşılık veren Nevşehir Belediylespor, 79. Dakikada sahanın başarılı isimlerinden Tita’nın penaltıdan attığı gol ile karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı bildi.