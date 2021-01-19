TÖDER Sınavı Nevşehir 1.si Bahçeşehir Koleji'nden...

Türkiye’de 65.553 öğrencinin katıldığı TÖDER LGS'de Nevşehir'de ilk 10'da 6 öğrenci Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nden...

Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyoruz.

Nevşehir'de ilk 10'daki 6 öğrencimizin isimleri şu şekildedir.

1. Furkan AKTÜRK

2. Ömer ATASEVER

3. Ahmet SAKİN

5. Duru KADIOĞLU

6. Elçin AKTAŞ

9. Nihat Taha KOYUNCU

Bahçeşehir Koleji olarak öğrencilerimizi okulumuza davet ederek başarılarını ödüllendirdik.

Onlara olan güvenimizi yineledik.

Sen de bu büyük aileye katıl, sen de Bahçeşehirli ol!