TOBB’dan Parmaksız ve Salaş'a Hizmet Şeref Belgesi

Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 75’inci Genel Kurulu öncesi TOBB’da düzenlenen törende Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M.Arif Parmaksız ve Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş’a 20’nci yıl “Hizmet Şeref Belgesi” verildi.

İş dünyasının köklü çatısı altında Türkiye genelinde 365 oda ve borsa başkanı içinden 10'uncu, 20'nci ve 40'ıncı yıllarını tamamlayan TOBB delegelerine Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketleri ile Proje Ödülleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılımıyla TOBB Konferans Salonu’nda sahiplerine verildi.​

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Ankara’da düzenlediği törenle, Oda ve Borsalar içerisinde 20.yıl “Hizmet Şeref Belgesi”ni hakeden NTSO Başkanı Parmaksız ve NTB Başkanı Salaş hizmet ve şeref belgesi aldı.

Ayrıca delege olarak 10 yıl hizmet verenler bölümünde NTSO Başkan Vekili Cengiz Yıldız Hizmet Şeref Belgesini alırken, NTSO Ticaret Sicil Müdürü Veysel Donmaz'da Koordinatörlüğünü yürüttüğü AB projesi , TOBB tarafından düzenlenen proje yarışmasında Girişimcilik alnında ilk 5 e kalarak ödül almaya hak kazandı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuşmada, Hizmet Şeref Belgesi’ne layık görülen üyelere ilişkin, “Kazanırken kazandırmanın, insanlara iş ve aş sağlamanın değerini öğrettiler, dürüst tüccarın ne olduğunu gösterdiler.” diyerek Türkiye’de üretimin ve ticaretin adı yokken üretim ve ticaret yaptıklarının altını çizdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa proje yarışmasında finale kalanları ve camiaya uzun süredir hizmette bulunan delegeleri ödüllendirdiklerini hatırlatarak, “Bu tabloyla hepimiz iftihar edelim. Odalarımız-Borsalarımız adeta proje fabrikası haline geldi. Çalışıyor, üretiyor, şehirlerine yeni eserler kazandırıyor, üyelerimize daha çok hizmet sunuyorlar. Sadece yurt içinde değil, dışarda da bayrağımızı dalgalandırıyorlar. ICC’de, CACCI’de, dereceye giren, en iyi proje ödülleri kazanan, çok sayıda Oda-Borsamız ve kadın girişimcimiz var. Camiamızın ulaştığı bu seviye sizlerin eseri. Hepinizle ayrı ayrı iftihar ediyorum” dedi.