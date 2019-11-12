TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’ndan Rektör Bağlı’ya ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nevşehir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülper Gündüz Yassı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nevşehir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülper Gündüz Yassı beraberinde Başkan Yardımcısı Selma Sırmatel Küçükgül ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Rektör Bağlı’yı makamında ziyaret etti.

Başkan Gülper Gündüz Yassı ve beraberindeki heyet, Nevşehir Kadın Girişimciler Kurulu olarak Nevşehir’de kadın istihdamına yönelik yürüttükleri ortak projeler ve çalışmalar hakkında Rektör Bağlı’ya bilgi verdi.

Şehrin her alanda kalkınmasına öncülük edecek üniversite-şehir işbirliğine daima önem verdiklerini belirten Rektör Bağlı ise, gündelik hayatta olduğu gibi kadınların iş gücünde de daha çok yer alabilmesi ve söz sahibi olabilmesi adına yürütülebilecek her türlü ortak çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Başkan Yassı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda günün anısına Başkan Yassı’ya plaket takdiminde bulunarak, kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.