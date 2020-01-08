TOBB ETÜ ve NTB arasında İş Birliği Protokolü imzalandı

İmzalanan Protokol’ün kapsamı, sadece TOBB ETÜ' de uygulanan öğrencilerin iş deneyimi ile mezun olmaları için üniversite-iş dünyası işbirliği esasına dayanan bir eğitim anlayışıdır. "Ortak Eğitim Modeli", öğrencilerin öğrenimleri sırasında işyerlerinde, meslekleriyle ilgili bir alanda çalışmaları ile mesleki gelişmelerini pekiştiren programlı bir eğitim stratejisidir.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş açıklamasında;

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Nevşehir Ticaret Borsamız arasında imza altına alınan protokolün amacı, TOBB ETÜ' ye bağlı Mühendislik, Fakülteleri lisans programı öğrencilerinin aldıkları eğitimle ilgili Borsamız iştiraki Nevşehir Gıda Tahlil A.Ş. de Gıda, Ziraat ve Kimya Mühendislikleri kapsamında belirli sürelerde mesleki uygulama imkânı bulmaları amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda bizde Nevşehir Ticaret Borsası olarak, Derslerde öğrendiği güncel bilgileri iş hayatında uygulayan öğrencilerimiz aynı zamanda ortak eğitimde elde ettikleri deneyimleri üniversiteye aktararak eğitim programlarının güncel kalmasını sağlamak ve ortak eğitim sisteminde öğrenci, üniversite-sanayi işbirliğinin bir aracı olarak hem kendini, hem üniversitesini hem de çalıştığı kurumu geliştirmesine destek olmayı amaçlamaktayız.

İmzaladığımız bu Protokol’ün Üniversitemize, Borsamıza ve bu süreçte emeği geçecek öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni eder başarılar dilerim dedi.