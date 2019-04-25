TOBB Akreditasyon Geliştirme ziyareti tamamlandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 365 Oda ve Borsa’ları kapsayan Akreditasyon sürecinde, tüm oda ve borsaların beş yıldızlı kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan ve her iki yılda bir Türk Loydu denetçileri tarafından gerçekleştirilen “Akreditasyon Geliştirme Ziyareti “ tamamlandı

Nevşehir Ticaret Borsası’nda gerçekleşen Türk Loydu denetçisi Savaş Tatıl tarafından gerçekleştirilen geliştirme ziyaretine, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Seçen, Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Yüksel, Genel Sekreter Uğur Aydoğan ve birim personelleri katıldı.

Geliştirme Ziyaretinde , Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Ticaret Borsası’nın Akreditasyon sürecinde yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Geliştirme Ziyareti ile ilgili açıklamada bulunan İbrahim Salaş;

2016 yılında başladığımız Akreditasyon sürecinde üyelerimize beş yıldızlı hizmet verme amacıyla yola çıktık, bu süreçte şimdiye kadar üyelerimize yapılan hizmetleri paylaştık borsamızın üç yılda geldiği süreci değerlendirdik, bundan sonrada borsamızı layık olduğu yere getirmek ve üyelerimize en kaliteli hizmeti vermenin amacı içerisinde olacağız ,bu süreçte yanımızda olan ve emeğini esirgemeyen, Meclis ,Yönetim ve Disiplin Kurulu Üyelerimize ve borsa personelimize teşekkür eder başarılarının devamını dilerim dedi.