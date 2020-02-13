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TKDK Koordinatörü Şenoğlu'dan NTB Başkanı Salaş'a Ziyaret
Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, TKDK İl Koordinatörlüğü görevine getirilen Emrah Şenoğlu'nu makamında kabul etti.
Nevşehir 13.02.2020, 14:28
TKDK İl Koordinatörlüğü görevine getirilen Emrah Şenoğlu, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'ı makamında ziyaret etti.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir İl Koordinatörlüğü görevine başlayan Emrah Şenoğlu, tanışma ziyaretleri çerçevesinde Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Meclis Başkanı İbrahim Salaş'ı ziyaret etti.
Şenoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen NTB Başkanı İbrahim Salaş ise, TKDK’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Nevşehir'in sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek adına, belirlenen alanlarında yatırım yapacak müteşebbislerin bir an evvel harekete geçerek, Nevşehir'e yatırım yapmalarını istedi.
Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile son buldu.