Tiyatro geceleri, ‘İkinci Bahar’ ile devam ediyor

İki kuşağın, hayata, aşka farklı pencerelerden bakışını komik bir dille anlatan ve usta oyuncu Cihat Tamer’i 26 yıl aradan sonra sahnelere döndüren ‘İkinci Bahar’ adlı oyun Nevşehir’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan Tiyatro Geceleri’nin bu hafta ki konuğu ‘İkinci Bahar’ oluyor.

Aşk ve mutluluğun insanı her yaşta bulabileceğini anlatan ve 58’inci sanat yılını kutlayan Cihat Tamer ile Bedia Ener’i tiyatro sahnesinde buluşturan ’İkinci Bahar’ adlı oyunda ikiliye; Buket Dereoğlu, Emre Törün ve Serkan Budak eşlik ediyor.

Alfonso Paso’nun eserinden uyarlanan ve yönetmenliğini Serkan Budak’ın üstlendiği iki perdelik oyun 18 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 19.30’da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

Yetişkinler için 10 TL, öğrenciler için ise 5 TL’den satışa sunulan oyunun biletleri 08.00-17.00 saatleri arasında hafta sonuna kadar Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edilebilecek.

12 yaş altı çocukların ve biletsiz izleyicilerin kabul edilmeyeceği oyun için satılacak biletlerin tüm geliri ile daha önceki oyunlarda olduğu gibi engelliler için akülü araba alınacak.