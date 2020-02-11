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Tiyatro Biletlerinin Geliri İle Engelliler İçin Tekerlekli Sandalye Alınıyor
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro etkinlikleri için satılan biletlerin geliri ile engelliler için alınan tekerlekli sandalyelerin dağıtımı sürüyor.
Nevşehir 11.02.2020, 15:07
Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan ‘Tiyatro Geceleri’ devam ediyor.
Her hafta Cumartesi akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde Türkiye’nin birçok ünlü sanatçılarını ve sevilen oyunları Nevşehirli tiyatro severler ile buluşturan Nevşehir Belediyesi, bu etkinlikler için satılan biletlerin tüm geliri ile engellilere tekerlekli sandalye alıyor.
Çeşitli mahallelerdeki ihtiyaç sahibi engelliler için tekerlekli sandalye dağıtımının önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.