Tiyatro Biletlerinin Geliri İle Engelliler İçin Tekerlekli Sandalye Alınıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan ‘Tiyatro Geceleri’ devam ediyor.

Her hafta Cumartesi akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde Türkiye’nin birçok ünlü sanatçılarını ve sevilen oyunları Nevşehirli tiyatro severler ile buluşturan Nevşehir Belediyesi, bu etkinlikler için satılan biletlerin tüm geliri ile engellilere tekerlekli sandalye alıyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma ile alınan tekerlekli sandalyeler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlilerince engelli vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

Çeşitli mahallelerdeki ihtiyaç sahibi engelliler için tekerlekli sandalye dağıtımının önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.