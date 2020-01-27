Tiyatro Atölyesi için başvurular sona erdi
Nevşehir Belediyesinin Türkiye’nin Usta Oyuncuları Ve Eğitmenlerinin Katılımı İle Başlatacağı ‘ustalarla Tiyatro’ Atölyesi’ İçin Başvurular Sona Erdi. Nevşehirli Sanatseverlerin Büyük İlgi Gösterdikleri Atölye İçin 174 Kişi Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazandı.
Nevşehir Belediyesinin Türkiye’nin usta oyuncuları ve eğitmenlerinin katılımı ile başlatacağı ‘Ustalarla Tiyatro’ Atölyesi’ için başvurular sona erdi. Nevşehirli sanatseverlerin büyük ilgi gösterdikleri atölye için 174 kişi kesin kayıt yaptırmaya hak kazandı.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, tiyatroya ilgi duyan sanatseverlere destek olmak ve geleceğin tiyatrocularını yetiştirmek için 28 Ocak 2020 - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında ‘Ustalarla Tiyatro Atölyesi’ düzenlenecek.
Ustalarla Tiyatro Atölyesi’ne katılmak için http://www.nevsehir.bel.tr/nevsehirakademi/ web adresinden başvuru yapan 16 yaş ve üzeri kişiler arasından 174 kişi kesin kayıt yaptırma hakkı kazandı.
Kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan kişiler 100 TL ücret karşılığında kayıtlarını saat 17.00’a kadar Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yaptırabilecek.
Katılım ücreti için toplanan gelirin tamamı ile Nevşehir’deki engelliler için akülü sandalyeler alınacak.