TİGAD İl Temsilciliğine Can Taşkın atandı

NEVŞEHİR(MHA) Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği Nevşehir İl Temsilciliğine Gazeteci Can Taşkın yeniden resmen atandı.

Özellikle internet yasasının TBMM’de kabul edilmesi için yaptığı ziyaretler ve çalışmalar ile tanınan Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği Türkiye genelinde büyümeye devam ediyor.

Dernek kısa sürede 60 ilde temsilcilik atamalarını gerçekleştirerek çalışmalarını ülke geneline yaymaya başladı.

İnternet mecrası üzerinden okurlarına hizmet veren Basın-Yayın Kuruluşlarının hak kayıplarını gidermek, daha iyi ve eşit şartlarda çalışabilmeleri için Sivil Toplum Kuruluşu olarak harekete geçtiklerini dile getiren TİGAD Nevşehir İl Temsilcisi Can Taşkın; “ Resmi olarak Türkiye genelinde yapılanmaya giden Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Nevşehir il Temsilcisi olarak yeniden görev tarafıma tevdi edildi. Beni bu göreve layık gören Genel Merkez yöneticileri ile siz değerli okuyucularıma teşekkür ederim. Nevşehir ve ilçelerinde internet haberciliği yönünde çalışmalarda bulunan medya mensuplarının Derneğimiz çatısı altında buluşmaya davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.