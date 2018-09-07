Ticaret il müdürlüğü denetimleri sürüyor

NEVŞEHİR(MHA) Döviz kurlarındaki yükselişler bazı mal ve hizmet maliyetlerini etkilemediği halde döviz kaynaklı maliyet artışı olduğu ve bu nedenle fiyatların artırıldığı imajı veren işletmelere karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici işleminin zayıf tarafını oluşturan ve ekonomik menfaatlerinin korunması gereken tüketicilerimizin korunması için gerekli önlemlerin alınması zorunlu hale geldi.

Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğü İl Müdürü Ahmet Taygurt ile son dönemde, Girdi Maliyeti ve Döviz Kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen tüketiciye sunulan mal ve hizmetlerin satış fiyatlarında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılmasına karşı Ticaret Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 6502 Sayılı Kanun kapsamında fiyat etiketi ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğine istinaden ekiplerle denetimlere devam ediyor.

Böylelikle girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenlerle ilgili daha etkin bir gözetim sağlanarak fırsatçılık yapılmasına izin verilmeyecek.