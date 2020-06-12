Ticaret Bakanlığı Daire Başkanından Birlik Başkanlığına ziyaret

NEVŞEHİR(MHA) Beraberinde Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt ile birlikte ziyarette bulunan Daire Başkanı İsmail Hak, Kooperatif çalışmalarının Nevşehir'de daha da geliştirilmesine yönelik Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ile görüş alışverişinde bulundu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Daire Başkanı İsmail Hak'a ve Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt'a teşekkür etti.