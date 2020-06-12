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Ticaret Bakanlığı Daire Başkanından Birlik Başkanlığına ziyaret
Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İsmail Hak Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığını ziyaret etti.
Nevşehir 12.06.2020, 08:20
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Daire Başkanı İsmail Hak'a ve Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt'a teşekkür etti.