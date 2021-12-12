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Ticaret Bakan Yardımcısı İlimizde
Nevşehir 12.12.2021, 12:53
Hain terör saldırısıyla Şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz’ün cenazesine katılmak amacıyla ilimize gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı’yla birlikte karşıladı.
Valilik Makamında ağırlanarak ilimiz hakkında bilgi verilen Tuzcu cenazeye katılmak amacıyla protokol ile birlikte Şehid Aksöz’ün naaşını karşılamaya gitti.