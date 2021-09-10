TGF Genel Başkanı Karaca: Tehditle gazetecilik yapanların yok olması lazım

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, TGF Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici ve TGF Genel Sekreter Yardımcısı Levent Altun ile birlikte Nevşehir’deki gazetecilerle buluştu.

Burada konuşan Karaca, Anadolu basınının gidişatının iyi olmadığını, Anadolu basınını bitirmek için çabalandığını dile getirerek, gazetecilere birlik çağrısında bulundu.

Tasarruf tedbirlerinin basının belini büktüğünü vurgulayan Karaca, basından tasarruf edilmek yerine destek verilmesi gerektiğini ifade ederek, mecliste basın ile ilgili yasaların çıkması için hareketlilik başladığını belirtti.

Karaca, “Mesleğin içinde olmayan, 200-300 liraya alan satın alıp telefondan tehdit ederek gazetecilik yapan insanlar var. Bu kişilerin yok olması için yasaların mutlaka çıkması ve belirli kriterler getirilmesi lazım. Bununla ilgili de mecliste kıpırdama var. İnşallah bu dönem içerisinde bu yasa çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sosyal medyanın bu tür olaylarda mutlaka yasal bir duruma getirilmesi gerektiğini söyledi.” dedi.

“GAZETELER YA BİRLEŞİYOR YA DA MADDİ İMKANSIZLIKLARDAN KAPANIYOR”

Anadolu basınının olmadığı zaman Türk medyasının da olmayacağını vurgulayan Karaca, resmi ilan alan gazetelerde son zamanlarda düşüş olduğunu, gazetelerin yanında televizyon ve radyolarda da sıkıntıların fazla olduğunu kaydetti.

Karaca, şöyle konuştu: “5-6 yıl içeresinde resmi ilan alan gazeteleri ortaya koyduğunuz zaman bin 800’den 900’ e düşmüş. Hala da düşüyor. Gazeteler ya birleşiyor ya da maddi imkânsızlıklardan kapanıyor. 100’ün üzerinde uyduda televizyon, uydu bedeli nedeniyle 50’nin altına düşmüş. Bir kısmı internetten yayın yapıyor, bir kısmı tekrar karasala döndü. Bunun yanında radyoların durumu facia. Radyoculara bakan hiç yok zaten. Burada gazete, televizyon, radyo sahibinin sıkıntısı bir yana Anadolu’da çalışan arkadaşlarımızın durumu onlarınkinden daha facia. Şu an asgari ücret alan çalışan sayısı yüzde 30 yoktur. Bazı gazete sahiplerinin cebi bankamatiktir. Yani bu tabi ki gazete, televizyon sahiplerinin durumları mümkün olmadığı için çaresiz ama bu çaresizlik bu imkânsızlık çalışanlara zulmetmenin, çalışanların haklarının verilmemesi için bir neden değil.”

Sorunların çözümü için birlik olunması gerektiğini dile getiren Karaca, gazeteleri, televizyonları, radyoları ve internet sitelerini vatandaşın takip edeceği hale getirmek gerektiğini vurguladı.

“MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Gazetecilerin bazı sorumlulukları olduğunu hatırlatan Karaca, “Bizim sorunlarımızın yanında devletimizin, milletimizin ve ülkemizin sorunları da önemli. Bu olayların karşısında değil yanında durmak zorundayız. Meslek olarak bizim böyle bir sorumluluğumuz var ve mücadelemizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

“NGC TAKDİR EDİLİYOR”

Karaca, teşkilatlanma konusunda Nevşehir’in örnek illerden bir tanesi olduğunu ve NGC Başkanı Ekici’nin çalışmalarını takdir ettiğini de ekledi.

KARACA’DAN VALİ BECEL VE BAŞKAN SAVRAN’A ZİYARET

Karaca, beraberinde Ekici ve Altun ile birlikte Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Nevşehir basını hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.