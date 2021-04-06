TGF Genel Başkanı Karaca, Anadolu’daki gazete sahiplerine seslendi:

‘’Kimliğinize, mesleğinize ve geleceğinize sahip çıkın’’

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Anadolu’da varlık savaşı veren gazete sahiplerine seslenerek; ‘’Kimliğinize, mesleğinize ve geleceğinize sahip çıkın’’ dedi.

Türk Basını’nın en büyük örgütlü meslek kuruluşu olan TGF’nin bünyesindeki Gazeteciler Cemiyetleri başkanlarına bir mektup gönderen Yılmaz Karaca, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Basını milletin müşterek sesi olarak gördüğünü hatırlattı. Genel Başkan Karaca, şöyle devam etti:

‘’Atatürk, Türk basınının ebedi rehberidir. Ancak son yıllarda Türk Basını ve özellikle Anadolu Basını’nın içinde bulunduğu ortam, Atalarımızın basını yoktan var ettiğini unuttuğumuzu gösteriyor’’

ANADOLU BASINI ÇELİKTEN BİR KALEDİR

Kurtuluşu mücadelesinde Atatürk’ün yanında yer alan Anadolu Basını’nın Cumhuriyet ve Cumhuriyetin ilkeleri etrafında Çelikten birer kale olduğunu da hatırlatan Yılmaz Karaca, mektubunda gazete sahiplerine şöyle hitap etti:

‘’Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak bir yıldan bu yana tüm dünyayı etkileyen Covid -19 salgınından olumsuz etkilenen sektörümüzle ilgili çalışmalarımıza aralıksız devam ettik. Gerek hükümetin, gerekse Basın ilan Kurumu'nun aldığı tedbirler bir nebze de olsa Anadolu gazetelerine nefes aldırdı.

“ANADOLU BASINI BİTİYOR”

Tabii ki bunlar gazetelerimizin kapanmasına, veya birleşme yoluyla hayatlarını sürdürmelerine engel olamadı. Bu süreçte Anadolu Basınının sorunlarını ortaya koyan raporu Federasyon olarak hazırlayarak tüm siyasilere ve ilgili makamlara ulaştırdık. TBMM'den bir destek paketi çıkarılmasını istedik. Bu konudaki mücadelemizi devam ettiriyoruz’’

BASIN İLAN KURUMU’NDA (BİK) TEMSİLCİ SEÇİMİ

BİK’de Şu anda görev yapan ve Anadolu basınını temsil eden kişilerin maalesef görev yaptıkları 10 yıldır Anadolu Basınının sorunlarının çözümü noktasında hiç bir varlık gösteremediklerini söyleyen Genel Başkan Yılmaz Karaca, mektubunu şöyle sürdürdü:

‘’Bu nedenle;

Seçilmiş şu anda görevli temsilcilerimiz; Basın ilan Kurumu'nun kesmiş olduğu yüzde 15'lik komisyonun düşmesi için en küçük bir çaba göstermemişler, genel kurula bir önerge dahi vermemişlerdir.

Seçilmiş temsilcilerimiz; Ankara, İstanbul ve İzmir gazete sahiplerine kredi verilirken, Anadolu basınının bu kredilerden yararlandırılması konusunda hiç bir çaba harcamamışlardır.

Seçilmiş temsilcilerimiz; 2 yıllık dönemlerinde 70-80 Bin TL oturum ücreti alıp keyiflerine bakmışlar, 10 yıl içerisinde yakınlarını BİK'te işe yerleştirmiş kendi menfaatlerini düşünmüşlerdir. Oysa bizim tek umudumuz BİK ve BİK’in Genel Kurulunda alınacak kararlardı’’

ARTIK DEĞİŞİMİN YOLUNU AÇMALISINIZ

Karaca; TGF'nin adaylarının olduğu BİK genel kurulu Anadolu Gazete sahipleri temsilciliğine seçilmeleri halinde; Zor durumda olan gazete sahiplerinin, bir bakıma gazetecilerin refaha kavuşması için ;

1-Mutlaka Basın ilan Kurumu 3 büyük ildeki gazete sahiplerine verdiği krediyi Anadolu Gazete Sahiplerine de vermelidir.

2- Alınan %15 komisyonun %8'e çekilmelidir.

3-Güç durumda olan ilçe gazetelerinin kadro zorunluluğu kaldırmalı, merkez gazetelerin ise kadro zorunluluğu esnetilmelidir.

4-Gereksiz olan ve sayıları 36 olan genel kurul üyelikleri kaldırılmalı, ödenen 2-3 milyon TL'nin üzerine bütçeden ilave edilerek gazete sahiplerine kredi imkanı sağlanmalıdır.

5-Basın kartlarının yenilenmesinde büyük sıkıntı yasayan meslektaşlarımızın bu sorunu en kısa sürede çözümlenmelidir.

6-TBMM 'den Anadolu Basınına yönelik olarak mutlaka karşılıksız destek paketi çıkarılmalıdır.

GÖREVİ BİZE VERİN BU SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞALIM

Yukarıdaki saydığımız sorunlar başta olmak üzere görevi Türkiye Gazeteciler Federasyonu adaylarına vermeniz halinde sizlere söz veriyoruz bu sorunları çözmek için var gücümüzle çalışacağız’’ dedi.