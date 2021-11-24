TGF Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Gazeteciler Federasyonu yetkililerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan ve desteğini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti’ni ve halkını selamladı.

Türkiye ile iyi ilişkilerin sürdürülmesi ve bağların geliştirilmesi için Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş dönemlerinden beri her zaman çalışmalar içinde olduklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim kanalları ve teknolojiden faydalanarak Türkiye ile ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin varlığına dayalı bir antlaşma siyasetine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçilmeyeceğini belirtti ve Kıbrıs Türk halkının güvenlik içerisinde yaşamasının yegane teminatının Türk askeri olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen Türkiye Gazeteciler Federasyonu ile iletişim kanallarının geliştirilmesinin genç kuşakların Kıbrıs milli davasına olan bağlılıklarını ileriye taşımak adına önem arz ettiği ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, federasyona ve değerli gazeteci Reşat Akar’a çalışmalarında başarı diledi.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar’a Türkiye’deki en büyük meslek örgütlerinden biri olan TGF ve çalışmaları hakkında bilgi vererek KKTC’nin kendileri için önemli olduğunu ve ilk yönetim kurulu toplantısını burada gerçekleştirmek üzere ülkeye geldiklerini ifade etti.

TGF Uluslararası İlişkiler Başkanlığına seçilen Reşat Akar ise konuşmasında, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin medya sektöründe de geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak TGF’ye KKTC’ye verdikleri önemden dolayı teşekkür etti.

EKİCİ, TATAR’I KAPADOKYA’YA DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TGF yönetim kurulu akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemekte Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici Nevşehir ili adına Cumhurbaşkanı Tatar’a topraktan yapılma nazar ağacı temalı tabak hediye ederek Kapadokya’ya davet etti. Sıcak bir ortamda yenen akşam yemeği fotoğraf çekimi ile sona erdi.