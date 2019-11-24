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TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Altındağ Belediyespor: 0
Tff 3.lig 3.grup Müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Altındağ Belediyespor’u 1-0 Mağlup Etti.
Nevşehir 24.11.2019, 15:50 24.11.2019, 19:44
TFF 3.Lig 3.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Altındağ Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Nevşehir Belediyespor puanını 21’e çıkartarak 7.sıraya yükselirken Altındağ Belediyespor ise 15 puan ile 13.sırada kaldı.
Gazi Stadyumunda oynanan müsabakayı Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın’ın yanı sıra yaklaşık bin 500 taraftar takip etti.
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