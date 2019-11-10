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TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 0 - Kelkit Belediyespor: 1
Tff 3.lig 3.grupta Mücadele Eden Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda Konuk Ettiği Kelkit Belediyespor’a 1-0 Mağlup Oldu.
Nevşehir 10.11.2019, 16:03
TFF 3. Lig 3. Grup’ta Nevşehir Belediyespor, sahasında Kelkit Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.
Gazi Stadyumunda oynanan müsabakayı, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve yaklaşık 3 bin taraftar takip etti.
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