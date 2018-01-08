NTSO ve NTB'den Ortak Teşekkür Mesajı Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M.Arif Parmaksız ve Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'dan ortak teşekkür mesajı ...

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M.Arif Parmaksız ve Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, 06 Ocak 2018’de gerçekleştirilen “Nevşehir İş Dünyası Buluşması” programı için ortak teşekkür mesajı yayınladılar.

İşte NTSO ve NTB Başkanlarından Ortak Teşekkür Mesajı; TEŞEKKÜR 06 OCAK 2018 TARİHİNDE NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA BAŞBAKANIMIZ SAYIN BİNALİ YILDIRIM İLE TOBB BAŞKANIMIZ SAYIN M. RİFAT HİSARCIKLIOĞU’NUN KATILIMLARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN “NEVŞEHİR İŞ DÜNYASI BULUŞMASI’NA GÖSTERDİKLERİ YOĞUN İLGİ VE ALAKADAN DOLAYI ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜRLERİMİZİ VE ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ.